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Кевин Магнуссен стал обладателем приза Лоренцо Бандини

Кевин Магнуссен стал обладателем приза Лоренцо Бандини
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил Приз имени Лоренцо Бандини, сообщает F1i. Магнуссен стал 25-м гонщиком в истории, получившим престижную премию и первым датчанином, удостоенным этой награды.

«У нас небольшая команда по меркам Формулы-1, и поул в Бразилии принёс всем нам огромное удовольствие, учитывая то, насколько сложно выиграть квалификацию в современной Формуле-1. Моя следующая цель — подняться на подиум. За прошедший сезон я бы поставил себе 7 из 10. Во многом потому, что оценивать себя сложно. Получить приз Лоренцо Бандини – большая честь. Я вспоминаю чемпионов, которые получали эту премию раньше, и не до конца понимаю, почему сейчас её вручили мне, но в любом случае я очень польщён», — прокомментировал получение награды Магнуссен.

Предыдущим обладателем приза Лоренцо Бандини был пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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