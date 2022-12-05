Кевин Магнуссен стал обладателем приза Лоренцо Бандини

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил Приз имени Лоренцо Бандини, сообщает F1i. Магнуссен стал 25-м гонщиком в истории, получившим престижную премию и первым датчанином, удостоенным этой награды.



«У нас небольшая команда по меркам Формулы-1, и поул в Бразилии принёс всем нам огромное удовольствие, учитывая то, насколько сложно выиграть квалификацию в современной Формуле-1. Моя следующая цель — подняться на подиум. За прошедший сезон я бы поставил себе 7 из 10. Во многом потому, что оценивать себя сложно. Получить приз Лоренцо Бандини – большая честь. Я вспоминаю чемпионов, которые получали эту премию раньше, и не до конца понимаю, почему сейчас её вручили мне, но в любом случае я очень польщён», — прокомментировал получение награды Магнуссен.



Предыдущим обладателем приза Лоренцо Бандини был пилот «Феррари» Шарль Леклер.