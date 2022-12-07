Турция претендует на замену Гран-при Китая Формулы-1
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Президент автомобильной федерации Португалии Фернандо Мачадо признал, что Портимао — не единственный претендент на замену отменённого Гран-при Китая 2023 года. На это место также претендует Турция.
«Португалия — не единственная заинтересованная страна. Турция также находится в процессе», — приводит слова Мачадо GrandPX.News.
Сообщается, что руководство «Королевских гонок» обсуждало предложение сдвинуть этап в Азербайджане на две недели вперёд. Источник также добавляет, что есть вероятность того, что Гран-при Китая и вовсе отменят без поиска его замены.
Напомним, Гран-при Китая отменили из-за жёстких карантинных требований по коронавирусу в стране.
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