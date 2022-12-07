Турция претендует на замену Гран-при Китая Формулы-1

Президент автомобильной федерации Португалии Фернандо Мачадо признал, что Портимао — не единственный претендент на замену отменённого Гран-при Китая 2023 года. На это место также претендует Турция.

«Португалия — не единственная заинтересованная страна. Турция также находится в процессе», — приводит слова Мачадо GrandPX.News.

Сообщается, что руководство «Королевских гонок» обсуждало предложение сдвинуть этап в Азербайджане на две недели вперёд. Источник также добавляет, что есть вероятность того, что Гран-при Китая и вовсе отменят без поиска его замены.



Напомним, Гран-при Китая отменили из-за жёстких карантинных требований по коронавирусу в стране.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: