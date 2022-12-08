Мик Шумахер: молодому пилоту нужно как минимум три сезона, чтобы освоиться в Формуле-1

Бывший пилот «Хааса» немец Мик Шумахер считает, что молодым пилотам требуется три сезона на адаптацию к Формуле-1.
«В Формуле-1 необходимо выступать на пределе возможностей. Для того, чтобы найти границы возможного, иногда нужно переступить их. Именно поэтому многие говорят, что молодому пилоту нужно как минимум три сезона, чтобы освоиться, и я с этим согласен.
Формула-1 сильно отличается от тех категорий, в которых я выступал ранее. Я чувствовал себя комфортнее с каждым разом, как садился в машину, и это видно по тому, как я прибавлял.
Возможно, Формуле-1 не хватает терпения по отношению к молодым пилотам. Конечно, я не знаю, какая ситуация у других пилотов, так что могу опираться лишь на собственный опыт, но молодым гонщикам требуется время», — приводит слова Шумахера издание Auto Motor und Sport.
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