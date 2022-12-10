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Пилот Формулы-2 — о проигрыше Португалии на ЧМ: грустно видеть Роналду в слезах

Пилот Формулы-2 — о проигрыше Португалии на ЧМ: грустно видеть Роналду в слезах
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Французский пилот Формулы-2 Тео Пуршер, занявший пятое место по итогам минувшего сезона, прокомментировал результат четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко (0:1), который состоялся сегодня, 10 декабря, в Катаре. Единственный гол в матче забил форвард Юссуф Эн-Несири.

В частности, гонщик высказался о португальском нападающем Криштиану Роланду, не сдержавшем эмоции после матча и заплакавшем из-за поражения. Для 37-летнего Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере.

«Браво, марокканцы!!! История продолжается. Хотя мне жалко CR7, слишком много людей проявили к нему неуважение, грустно видеть его в слезах. Он навсегда останется одним из моих кумиров», – написал Пуршер в социальных сетях.

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