Конец эпохи Роналду. Португалия в слезах вылетела с ЧМ от невероятной сборной Марокко!

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии и в четвертьфинале чемпионата мира. Если в матче 1/8 финала со Швейцарией его отсутствие в основе вызвало эффект разорвавшейся бомбы, то теперь никто не удивился решению главного тренера Фернанду Сантуша. Ну, может, только сёстры Роналду да журналист Пирс Морган.

Не только Сантуш, но и любой болельщик понимал, что марокканцы не сыграют с португальцами в открытый футбол, как швейцарцы. «Атласские львы» отдали мяч сопернику (всего 34% владения в первом тайме) и плотно защищались средним блоком. Несмотря на то что оборонительный стиль команды Валида Реграги не поменялся, показалось, что линии держали они повыше, чем в матче с Испанией. И на удивление спокойно перепасовывались под прессингом португальцев у собственной штрафной. Всё же индивидуальный уровень игроков у Марокко достаточно высок и для четвертьфинала чемпионата мира.

Португальцы стремились взять нового соперника тем же оружием, что и предыдущего. Ртутная, подвижная полузащита должна была создавать моменты для игроков атаки, прежде всего для автора хет-трика в ворота швейцарцев Гонсалу Рамуша. Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс искали мяч в разных точках, меняли позиции и иногда опускались глубоко. Португальцы могли образовать тройку сзади с участием центрхава для розыгрыша мяча – и крайние защитники поднимались высоко. Либо насыщали одну сторону поля, а на другой — создавали свободное пространство, например, для Феликса. Но эффект от всех действий команды Сантуша оказался небольшой. Долгое время и Португалия, и Марокко получали моменты только на стандартах. Возможно, некоторые поклонники португальцев заскучали. Наблюдать за таким футболом после 6:1 им было не намного интереснее, чем за тем, как старушка вяжет свитер, тихо напевая что-то себе под нос.

А марокканцы почувствовали момент, когда можно ловить Португалию. Какая же всё-таки потрясающая подстройка игроков друг под друга у команды Реграги при контратаках! Если это автобус, то креативный – он не только едет по заданному маршруту, но и сам по настроению выбирает дорогу. На 42-й минуте «атласские львы» группой игроков довели мяч до левого фланга у чужой штрафной, а Юссеф Эн-Несири забил после совершенно потрясающего прыжка в стиле Роналду – голкипер Диогу Кошта ошибся на выходе. В первом тайме сборная Марокко вообще превзошла Португалию по ударам – 7:5 (в створ – 2:1).

Сантуш всё яснее осознавал, что без Криштиану Португалия не забьёт. Чем больше игры на последней трети, прямых забросов и диагоналей, тем сильнее команде нужен игрок, который одним касанием может решить эпизод в штрафной. Пусть Роналду уже не столь хорош физически, навыки супербомбардира никогда не пропадут. Почему-то в перерыве тренер португальцев не стал ничего менять, однако уже на шестой минуте второго тайма экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» появился на поле. А вместе с ним и Жоау Канселу, чье отсутствие в основе тоже было сюрпризом.

Роналду поиграл немного в паре с Рамушем, а потом форвард «Бенфики», не сверкнувший в сегодняшнем матче, уступил место на поле Рафаэлу Леау. Но даже при 80% владения и свежем нападении португальцы были для марокканцев не страшнее, чем испанцы в 1/8 финала. Игра в последние полчаса шла в одном ключе. Марокко в глухой обороне, Португалия – в «слепой» атаке. Никак не могла команда Сантуша разглядеть за спинами защитников соперника ворота Боно. Впервые пробила в створ во втором тайме лишь на 83-й минуте, когда Криштиану создал момент для Феликса тонкой передачей – голкипер сборной Марокко, как обычно на этом ЧМ, потащил.

В самой концовке нашёл свой шанс и сам Роналду, здорово открывшись за спины защитников под передачу из глубины. Но, выскочив на убойную позицию, пробил плохо – прямо в руки Боно. Марокканцы заканчивали матч вдесятером после удаления за две жёлтые карточки неудачно вышедшего на замену форварда Валида Хеддиры. Однако Португалия спешила и не использовала численное преимущество. Последний момент загубил Пепе. Во втором тайме португальцы нанесли всего семь ударов, а в створ попали лишь дважды (у Марокко два удара, в створ – один). Команда Реграги продолжает поражать мир! Марокканцы вышли в полуфинал, пропустив за весь турнир только один гол. Да и его в матче с Канадой забили сами себе. Криштиану уходил с поля в слезах – очевидно, это был его последний матч на последнем чемпионате мира в карьере.