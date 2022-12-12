Кевин Магнуссен вместе с отцом занял седьмое место в «12 часах Залива»

Пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен вместе со своим отцом, Яном Магнуссеном, выступил в 12-часовой гонке в Абу-Даби «12 часов Залива». Экипаж представлял команду MDK Motorsports на Ferrari 488 GT3 и занял седьмое место в абсолютном зачёте.
Стоит отметить, что Магнуссен-старший подписал контракт с MDK Motorsports на постоянной основе. Кевин Магнуссен станет партнёром отца также в «24 часах Дайтоны» 2023 года, но на старт традиционного американского марафона они выйдут на другой машине, хотя и той же команды: в Дайтоне им предстоит пилотировать Porsche 911 GT3 R.
«Я очень рад этому! Возможность участвовать в такой гонке вместе с моим отцом — это потрясающе. И снова я не могу не поблагодарить Марка Квамме за то, что он всё это организовал», — приводит слова Магнуссена Raingnews365.
Кевин Магнуссен подружился с поросёнком:
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