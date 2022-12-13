Ферстаппен высказался о возможности выступить в Формуле-1 за другую команду

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен рассказал о том, что он не собирается переходить ни в какую другую команду чемпионата.

«Выступление за другую команду в Формуле-1? Это не входит в мои планы, по крайней мере сейчас. В конце моего контракта мне будет 31 год. После этого я не знаю, буду ли я продолжать или нет. Впереди ещё несколько лет.

Я точно не буду ездить в Формуле-1 до 40 лет. В гонках всё по-другому. В какой-то момент это станет слишком сложно. Тогда это перестанет приносить удовольствие. Это также зависит от того, насколько мы будем конкурентоспособны в 2028 году. Если к тому времени мы всё ещё будем конкурентоспособны, было бы глупо останавливаться», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: