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Капито не претендует на должность руководителя «Макларена»

Капито не претендует на должность руководителя «Макларена»
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Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито, покинувший свой пост вчера, 12 декабря, не претендует на должность главы «Макларена», сообщает Racingnews365.

В качестве генерального директора Капито проработал в «Уильямсе» два года. Стоит отметить, что технический директор команды Франсуа-Ксавье Демезо, работавший в «Уильямсе» с 2021 года, также покинет свой пост.

Ожидается, что в ближайшее время руководство «Уильямса» объявит о назначении нового руководителя и технического директора, с поста которого ушёл Франсуа-Ксавье Демезон. В минувшем сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.

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