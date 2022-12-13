В «Ауди» отреагировали на назначение Зайдля на пост генерального директора Sauber Group

Технический директор «Ауди» Оливер Хоффман отреагировал на назначение Андреаса Зайдля на пост генерального директора Sauber Group.
Напомним, в будущем Sauber Group будет обеспечивать развитие заводского проекта «Ауди».
«Мы приветствуем выбор нашего будущего партнёра.
Андреас Зайдль обладает обширным опытом руководящей работы в автоспортивных программах как со стороны производителя, так и со стороны команд Формулы-1. Его послужной список в автоспорте впечатляет», — приводит слова Хоффмана GPFans.
Ранее Андреас Зайдль объявил об уходе из «Макларена», где его заменит Андреа Стелла. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года. До «Макларена» Стелла много лет работал в «Феррари», где, помимо прочего, являлся гоночным директором Кими Райкконена и Фернандо Алонсо в 2009–2015 годах.
- 13 декабря 2022
-
15:44
-
15:16
-
14:27
-
14:16
-
13:22
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:04
-
12:57
-
12:39
-
12:21
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:14
-
10:51
-
10:11
-
10:08
-
09:52
-
00:59
- 12 декабря 2022
-
23:57
-
22:59
-
22:41
-
21:49
-
20:52
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:40
-
18:40
-
17:44
-
15:41
-
15:35