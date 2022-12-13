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В «Ауди» отреагировали на назначение Зайдля на пост генерального директора Sauber Group

В «Ауди» отреагировали на назначение Зайдля на пост генерального директора Sauber Group
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Технический директор «Ауди» Оливер Хоффман отреагировал на назначение Андреаса Зайдля на пост генерального директора Sauber Group.

Напомним, в будущем Sauber Group будет обеспечивать развитие заводского проекта «Ауди».

«Мы приветствуем выбор нашего будущего партнёра.

Андреас Зайдль обладает обширным опытом руководящей работы в автоспортивных программах как со стороны производителя, так и со стороны команд Формулы-1. Его послужной список в автоспорте впечатляет», — приводит слова Хоффмана GPFans.

Ранее Андреас Зайдль объявил об уходе из «Макларена», где его заменит Андреа Стелла. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года. До «Макларена» Стелла много лет работал в «Феррари», где, помимо прочего, являлся гоночным директором Кими Райкконена и Фернандо Алонсо в 2009–2015 годах.

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