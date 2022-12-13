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Стал известен первый кандидат на пост руководителя команды «Альфа Ромео»

Стал известен первый кандидат на пост руководителя команды «Альфа Ромео»
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Появились некоторые подробности относительно поиска командой «Альфа Ромео» кандидата на должность её руководителя. Как информирует журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто, в настоящий момент на эту роль претендуют несколько специалистов, в том числе Рене Розин – руководитель команды «Према» в Формуле-2 и Формуле-3.

Напомним, Андреас Зайдль занял пост генерального директора Sauber Group — структуры, которая в том числе отвечает за команду Формулы-1 «Альфа Ромео». Таким образом, Зайдль будет заниматься более масштабными вопросами, а не сам управлять командой Ф-1.

При этом сообщается, что изначальный план «Макларена» и Зайдля состоял в том, чтобы он завершил свой контракт с британской командой, который рассчитан до конца 2025 года, а затем перешел в «Ауди», чтобы возглавить их проект Формулы-1. «Ауди» будет сотрудничать с «Альфа Ромео» начиная с 2026 года.

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