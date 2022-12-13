Ферстаппен: счастлив, что начал выступать в Формуле-1 не в «Ред Булл», а в «Торо Россо»

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен обратился к новичку Формулы-1 Логану Сардженту, дав несколько советов.
«Нужно просто наслаждаться тем, что вы — пилот Формулы-1. Совсем скоро Логан станет частью команды, с которой он не будет бороться за победы, но это хорошо. В первый год вам этого не нужно, не факт, что вы и сами хотите этого. Конечно, все хотят выигрывать, но когда у вас нет никакого опыта, это совершенно не обязательно.
Я счастлив, что начал выступать в Формуле-1 не в «Ред Булл», а в «Торо Россо». Это возможность набраться опыта. Можно допустить некоторые ошибки, и никто на них не обратит внимания. В первый год вы многому учитесь. Вам не нужно требовать от себя слишком многого, потому что вы уже получили фантастическую возможность. В итоге вы просто едете так, как вы заслуживаете.
Логан получит фантастическую возможность. В следующем году его ждут три домашние гонки», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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