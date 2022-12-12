Сарджент отреагировал на уход Капито с поста главы «Уильямса»

Новичок «Уильямса» американский гонщик Логан Сарджент прокомментировал новость об уходе из команды её руководителя Йоста Капито. Напомним, сегодня, 12 декабря, стало известно, что Капито покинул пост главы коллектива после двух лет работы.

«Йост, спасибо за веру в меня во время моего пребывания в академии. И спасибо за помощь на пути в Ф-1. Он дал мне возможность показать свой потенциал и принять участие в Формуле-2. Он был отличным лидером для команды, и я желаю ему всего наилучшего!» – написал Сарджент в социальных сетях.

Ожидается, что в ближайшее время руководство «Уильямса» объявит о назначении нового руководителя и технического директора, с поста которого ушёл Франсуа-Ксавье Демезон. В минувшем сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.