В ФИА обсудили, как быть с российскими гонщиками с двойным гражданством

Генеральная ассамблея ФИА рассмотрела вопрос о допуске российских и белорусских пилотов к соревнованиям в случае наличия у них второго гражданства, гоночной лицензии другой страны или места жительства за пределами этих двух государств, сообщает телеграм-канал First Place.
Как сообщает источник, причиной стали многочисленные случаи участия спортсменов под другим гражданством без подписания ими той самой бумаги.
При этом к дискуссии предлагалась следующая тема — может ли спортсмен с двойным гражданством участвовать под другой национальностью (в чемпионатах мира) и под лицензией дружественной национальной федерации (в других соревнованиях, помимо чемпионата мира).
При этом, по информации источника, дискуссия состоялась и решение было принято. Об этом сообщил вице-председатель Белорусской автомобильной федерации Айк Симонян.
О том, какое именно решение было принято, пока не сообщается.
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