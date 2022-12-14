В ФИА обсудили, как быть с российскими гонщиками с двойным гражданством

Генеральная ассамблея ФИА рассмотрела вопрос о допуске российских и белорусских пилотов к соревнованиям в случае наличия у них второго гражданства, гоночной лицензии другой страны или места жительства за пределами этих двух государств, сообщает телеграм-канал First Place.



Как сообщает источник, причиной стали многочисленные случаи участия спортсменов под другим гражданством без подписания ими той самой бумаги.



При этом к дискуссии предлагалась следующая тема — может ли спортсмен с двойным гражданством участвовать под другой национальностью (в чемпионатах мира) и под лицензией дружественной национальной федерации (в других соревнованиях, помимо чемпионата мира).



При этом, по информации источника, дискуссия состоялась и решение было принято. Об этом сообщил вице-председатель Белорусской автомобильной федерации Айк Симонян.



О том, какое именно решение было принято, пока не сообщается.