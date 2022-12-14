Ральф Шумахер: инвесторы «Уильямса» поторопились, уволив Капито

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением об увольнении руководителя «Уильямса» Йоста Капито.



«Увольнение Капито стало сюрпризом. Думаю, его место займёт кто-то, кто уже давно работает в команде. Считаю, что причиной могло стать недовольство инвесторов прогрессом команды. Об этом свидетельствует тот факт, что, кроме Капито, ушли и другие важные сотрудники. Жаль Йоста. Думаю, инвесторы проявили нетерпение. Им стоило дать ему больше времени», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.



Ожидается, что в ближайшее время руководство «Уильямса» объявит о назначении нового руководителя и технического директора, с поста которого ушёл Франсуа-Ксавье Демезон. В минувшем сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.

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