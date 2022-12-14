Названы необычные причины, побудившие «Уильямс» и Йоста Капито прекратить сотрудничество

Появились детали, освещающие уход Йоста Капито с поста руководителя «Уильямса». Подробностями поделился журналист Motor Sport Magazine Крис Медланд.



Сообщается, что Капито отличается эксцентричным поведением, которое многих в «Уильямсе» не устраивало. К примеру, как пишет автор, каждое пятничное утро начиналось с того, что Капито собирал весь коллектив в боксах на общее собрание, в ходе которого произносил фразу «Let's go», на что требовалось отвечать «Racing!» По сведениям Медланда, однажды из-за плохой погоды часть сотрудников команды эту церемонию пропустила, что вызвало большое недовольство у Капито, который будто бы почувствовал, что его не воспринимают всерьёз.



Был и ещё один инцидент: в Майами Йост прервал инженерный брифинг, чтобы запретить части гоночного коллектива присутствовать на вечеринке, организованной владельцами команды, что вызвало их недовольство.



Сообщается также, что многим в «Уильямсе» не понравилось, что Капито убрал с машин логотип трёхкратного чемпиона Формулы-1 легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны. Также не всем понравилось, что Йост пригласил на пост техдиректора Франсуа-Ксавье Демезона (напомним, он ушёл из команды вместе с Капито).

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