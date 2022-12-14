Зайдля призвали переманить Норриса в «Ауди» из «Макларена»

Новоиспечённый генеральный директор проекта «Ауди» в Формуле-1 Андреас Зайдль попытается переманить британского гонщика Ландо Норриса в немецкую команду, сообщает The Race. По информации источника, команде необходим быстрый и статусный пилот, которым и может оказаться Ландо Норрис.
При этом в случае перехода Норриса в «Ауди» команда будет строиться именно вокруг него.
Действующий контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до 2025 года, что вполне совпадает по срокам с приходом «Ауди» в Формулу-1 — официально «Заубер» станет заводской командой «Ауди» с 2026 года.
Напомним, Зайдль покинул пост руководителя «Макларена», его место в команде займёт Андреа Стелла. Имя нового руководителя команды «Альфа Ромео» взамен ушедшему «Феррари» Фредерику Вассёру будет названо позже.
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