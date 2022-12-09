Две чемпионские команды Ф-1 застряли в «болоте». Они вообще ещё способны вернуться наверх?

В Формуле-1 есть несколько категорий команд — команды-лидеры, команды-аутсайдеры и третий, чуть ли не самая стабильная категория — команды-середняки. И если в первых двух хотя бы иногда бывает какое-то подобие борьбы и перемен, то команды, твёрдо занимающие места в средней части турнирной таблицы и входящие в пятёрку топ-команд, меняются крайне редко. Выстрелить уже на протяжении долгого времени у этих коллективов не получается, но и слишком низко они не скатываются. Речь, конечно же, про «Альпин» и «Макларен», замкнувших по результатам этого сезона первую пятёрку.

Какие же всё-таки перспективы у этих команд? Смогут ли они вернуться на победный путь хоть когда-нибудь или эта стагнация в главном «болоте» пелотона — его середине — явление едва ли не вечное? Давайте попробуем разобраться. Спойлер: вернуться на победный путь они, скорее всего, смогут, но сделает это только одна команда.

Французская стагнация

С «Альпин» вообще интересная история. Да, команда из Энстоуна выигрывала титулы в 90-х под названием «Бенеттон» и в 2000-х уже в статусе заводской команды «Рено», но с тех пор коллектив свалился в середину турнирной таблицы и так оттуда и не выбрался. Подумать только: в подавляющем большинстве сезонов команда находилась в районе четвёртого-пятого места в турнирной таблице, ни разу с 2007 года не поднимаясь выше и лишь изредка опускаясь в район восьмого места. И то это происходило пару раз и не длилось дольше одного сезона, причём независимо от того, как назывался коллектив и кому принадлежал. Речь и о «Рено», и о «Лотусе», и о новой инкарнации команды — «Альпин».



Не помогло ничего, даже возвращение главной легенды команды — Фернандо Алонсо. В коллективе явно прослеживаются проблемы — не бывает такого, чтобы просто так, без видимой причины, команду покинули легенда прошлого и потенциальная легенда будущего Оскар Пиастри, причём оба сделали это внезапно и в угоду конкурентам. Сложно сказать, в чём конкретно проблемы — может быть, дело в финансах, а может, просто в токсичной атмосфере в команде. Но факт остаётся фактом: коллектив лишился сразу двух пилотов за очень короткий промежуток времени.

Конечно, остался победитель одного Гран-при Окон, а в следующем году к нему присоединится ещё один победитель одного Гран-при Пьер Гасли, но то, что на бумаге должно выглядеть как великолепный план (два достаточно талантливых и опытных француза во французской команде), на деле совсем скоро превратится в пшик.



И нет, дело не в том, что Окон и Гасли вспомнят старые обиды и начнут откровенно копать друг под друга — дело в их национальности. «Альпин», подписав двух французов, сама обрекла себя на стагнацию не только с точки зрения результатов (а ни в Оконе, ни в Гасли лидерских качеств, способных привести команду к титулу, нет), но и с точки зрения состава пилотов. Как минимум как «своим» обоим гонщикам будет прощаться чуть больше, так что фактически наëм двух соотечественников в команду из этой же страны — это всегда не самый надёжный план.

Не факт, что Гасли и Окон в состоянии затащить «Альпин» наверх Фото: Sebastien Nogier — Pool/Getty Images

Нет у «Альпин» такого харизматичного лидера и в руководстве. При всём уважении к Отмару Зафнауэру, он не производит впечатление человека, способного наравне соревноваться с такими акулами формульного бизнеса, как Тото Вольф или Кристиан Хорнер. Команда абсолютно серая, а с уходом Алонсо эти оттенки серого станут только мрачнее и депрессивнее. Ни о каком возвращении «Альпин» на победный путь и речи быть не может — команда чуть ли не обречена сидеть в середняках ещё очень долгие годы, если, конечно, не случится какое-то чудо. Однако, по прогнозу синоптиков, во Франции в ближайшее время осадков в виде чудес не ожидается.

Так что тут скорее не растерять бы своё накопленное и не продать в итоге команду каким-нибудь более богатым инвесторам (а «Рено» так уже поступал и вполне способен, разочаровавшись в отсутствии побед, сделать так снова).

Британские эксперименты

С «Маклареном» ситуация несколько иная. Да, последний титул британского коллектива датируется далёким 2008 годом (причём речь идёт только о личном титуле, Кубок конструкторов команда и вовсе не брала с 1998-го). Однако на деле британцы на протяжении гораздо большего времени, чем «Рено», находились ближе к лидерам и побеждали, пока в один пасмурный день в Уокинге кому-то в голову не пришла мысль построить совершенно новый болид в последний год действующего технического регламента. В итоге все мы помним провал «Макларена» образца 2013 года, когда команда впервые за девять лет закончила сезон на пятом месте, не попав в первую тройку.



Затем коллектив построил не самый удачный болид и в 2014-м — банально растратив ресурсы на дохлую и ненужную кобылу годом ранее. Что было после — отдельная история с метаниями от мотора к мотору и безуспешными попытками вернуть свой вайб победителей.

Пандемийный год «Макларен» закончил — впервые с 2012 года — в первой тройке Кубка конструкторов, но в 2021 году с переходом на «Мерседес» коллектив снова опустился на четвёртое место, а в прошедшем сезоне и вовсе упал на пятое. С одной стороны, мы можем видеть тенденцию на спад. С другой — это обманчивое впечатление. Во-первых, пятое место в 2022 году во многом обусловлено отсутствием нормального второго пилота рядом с Норрисом: Риккардо так и не смог за два года наконец-то поехать. Плюс на должный уровень вернулась «Феррари». Во-вторых, сейчас команда просто пытается пережить ещё пару лет, чтобы наконец-то вдохнуть полной грудью: в 2024 году коллектив наконец-то достроит свою хвалёную аэротрубу и обновит инфраструктуру. И вот уже потом, как говорил тот же Ландо Норрис, оправданий не будет.



И это действительно так, но возвращения «Макларена» в 2024-м к победам ждать не стоит. Да, сейчас команда будет постепенно прибавлять, однако шанс выстрелить у «оранжевых» появится в 2026-м — в первом сезоне с новым моторным регламентом. Как раз к этому году аэродинамическая труба будет окончательно обкатана, а обновлённая инфраструктура начнёт приносить плоды.

Важно и то, что, в отличие от «Альпин», «Макларен» не связал себе руки с составом гонщиков. Мало того, что они украли талантливейшего Оскара Пиастри у своих французских заклятых друзей, так они ещё и прекрасно понимают, вокруг кого нужно выстраивать коллектив. Норрис однозначно с каждым годом всё больше и больше заполучает себе статус примы команды, а с напарником-новичком в следующем году он просто обязан его в очередной раз подтвердить.



С двумя молодыми талантами за рулём, новой аэродинамической трубой и такими отличными руководителями у руля, как Андреас Зайдль и Зак Браун, британский коллектив в 2026 году вполне может преподнести своим болельщикам приятный сюрприз и даже побороться за титул. Будет ли это так? Покажет лишь время, но, откровенно говоря, в возвращение «Макларена» на победные рельсы верится гораздо больше, чем в Le Plan от французов…



А как считаете вы — стоит ли ждать от «Макларена» или «Альпин» прогресса и сюрпризов?