Бывший босс Феттеля поделился воспоминаниями о дебюте Себастьяна в Мировой серии «Рено»

Босс команды «Карлин» Тревор Карлин поделился воспоминаниями о дебюте Себастьяна Феттеля в 2006 году в Мировой серии «Рено».



«Это был один из лучших сезонов нашей команды. У нас было свободное место в нашей команде Мировой серии «Рено», и Хельмут Марко позвонил нам и спросил, не дадим ли мы шанс этому парню во время гоночного уикенда в Мизано.



Он квалифицировался третьим, а затем и финишировал третьим в субботней гонке, и мы подумали, что это действительно неплохо. Может быть, он не такая уж мегазвезда, но он действительно хорош.



Я уезжал в Великобританию ещё до конца уикенда, и, когда я был в аэропорту, мне позвонили и сказали, что Себастьян теперь второй, потому что Бен Хэнли был дисквалифицирован из-за лимитов трассы.



Я сел в самолёт, и, когда добрался до места, мой телефон был полон сообщений с поздравлениями. Я позвонил команде и они сообщили мне, что Пастор Мальдонадо, выигравший гонку, также был дисквалифицирован.



Это сделало Себастьяна победителем. Это было довольно странно, я всё ещё воспринимал его как пилота на третьей позиции. Но на следующий день он квалифицировался с поулом и лидировал на каждом круге. Тогда я понял, что в нём есть что-то особенное», — приводит слова Тревора Карлина Motorsport-Total.