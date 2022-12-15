Брандл: Пиастри и Норрис будут разочарованы уходом Зайдля

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался об уходе руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля.
«Нет никаких сомнений в том, что уход Зайдля — плохая новость для будущего «Макларена». У него давно хорошие отношения с «Фольксвагеном» и «Порше», так что я могу понять его действия. Но это не то, что нужно «Макларену». Ландо Норрис, думаю, будет разочарован. Он будет смотреть и думать, почему Зайдль покинул «корабль»? Что Андреас видел в «Ауди» такого, чего нет у «Макларена»?
Пиастри тоже будет разочарован, потому что он проводил переговоры с Зайдлем, который хотел прописать Оскара и сохранить Ландо. Норрис очень близок и с Заком Брауном, а у «Макларена» хорошая структура. Я ни в коем случае не впадаю в панику, но это не назвать хорошей новостью», — цитирует Брандла Sky Sports.
Ранее Зайдль покинул «Макларен» и стал генеральным директором Sauber Group.
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