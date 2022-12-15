Майкл Маси с 1 января 2023 года получит новую должность
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Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси с 1 января 2023 года займёт новый пост, сообщает Crash.
В сентябре 2022 года Маси заменил уходящего председателя Комиссии австралийской серии Supercars Нила Кромптона, который покинул группу принятия решений в конце июня.
С января 2023 года Маси станет председателем совета директоров Karting Australia.
«У Майкла Маси уникальный опыт работы в автоспорте как на региональном, так и на международном уровне. Мы рады, что он решил присоединиться к Совету директоров Karting Australia», — подчеркнул исполнительный директор Karting Australia Кевин Дэвис.
Напомним, Маси покинул пост гоночного директора ФИА после неоднозначного финала сезона-2021 Формулы-1.
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