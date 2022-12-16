Ханс-Йоахим Штук сравнил успехи Феттеля с достижениями величайших гонщиков Формулы-1

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о своём соотечественнике Себастьяне Феттеле, объявившем о завершении карьеры после сезона Формулы-1 2022 года.



«Возможно, я бы сказал, что это будет не обязательно Формула-1, ведь есть и другие интересные штуки. К примеру, GT3, почему бы и нет? То, как все гонщики Формулы-1 прощались с ним [в Абу-Даби], свидетельствует о том, как уважают Себастьяна, и показывает, что он многого добился.



То, что он сделал в Формуле-1, сопоставимо с достижениями Айртона Сенны, Алена Проста, Нельсона Пике, Ники Лауды и Михаэля Шумахера. В этом нет никаких сомнений. При этом Феттель выделялся среди других не только как гонщик, но и как личность», — приводит слова Штука Motorsport-Total.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби: