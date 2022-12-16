Ханс-Йоахим Штук сравнил успехи Феттеля с достижениями величайших гонщиков Формулы-1

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о своём соотечественнике Себастьяне Феттеле, объявившем о завершении карьеры после сезона Формулы-1 2022 года.
«Возможно, я бы сказал, что это будет не обязательно Формула-1, ведь есть и другие интересные штуки. К примеру, GT3, почему бы и нет? То, как все гонщики Формулы-1 прощались с ним [в Абу-Даби], свидетельствует о том, как уважают Себастьяна, и показывает, что он многого добился.
То, что он сделал в Формуле-1, сопоставимо с достижениями Айртона Сенны, Алена Проста, Нельсона Пике, Ники Лауды и Михаэля Шумахера. В этом нет никаких сомнений. При этом Феттель выделялся среди других не только как гонщик, но и как личность», — приводит слова Штука Motorsport-Total.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
- 16 декабря 2022
-
10:52
-
10:01
-
00:57
-
00:54
-
00:47
- 15 декабря 2022
-
23:54
-
23:48
-
22:48
-
21:47
-
21:41
-
20:51
-
19:56
-
19:52
-
18:51
-
18:48
-
17:28
-
17:24
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
15:39
-
15:33
-
15:03
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:38
-
12:58
-
12:32
-
12:26
-
12:17
-
10:27
-
09:54
-
00:02