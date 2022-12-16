Хэмилтон отреагировал на то, что Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поприветствовал Мика Шумахера, который стал резервным гонщиком команды.
«Добро пожаловать в команду», — написал Хэмилтон.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
15 декабря «Феррари» и пилот приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество. Мик был частью академии гонщиков «Феррари». Шумахер присоединился к «Феррари» через программу молодых пилотов в 2019 году и в качестве пилота FDA в течение двух сезонов выступал в Формуле-2 в составе команды «Према». В тот же день, 15 декабря, Мик стал резервным пилотом «Мерседеса».
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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