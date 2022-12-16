Росберг оценил будущее Мика Шумахера в случае невозможности остаться в Формуле-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в автоспорте. Напомним, Шумахер стал резервным гонщиком команды «Мерседес». По мнению Нико, Мик мог бы попробовать себя в других сериях, если не получится вернуться на стартовую решётку Формулы-1.



«У него останется достаточно много хороших вариантов: DTM, Формула-Е, IndyCar. Это отличные гоночные серии, в которых он также мог бы повеселиться. Думаю, они были бы благодарны, если бы у них был такой талант, как Мик», — приводит слова Росберга Sport1.de.



Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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