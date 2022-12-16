Росберг оценил будущее Мика Шумахера в случае невозможности остаться в Формуле-1
Поделиться
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в автоспорте. Напомним, Шумахер стал резервным гонщиком команды «Мерседес». По мнению Нико, Мик мог бы попробовать себя в других сериях, если не получится вернуться на стартовую решётку Формулы-1.
«У него останется достаточно много хороших вариантов: DTM, Формула-Е, IndyCar. Это отличные гоночные серии, в которых он также мог бы повеселиться. Думаю, они были бы благодарны, если бы у них был такой талант, как Мик», — приводит слова Росберга Sport1.de.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
13:34
-
12:49
-
12:18
-
11:37
-
10:52
-
10:01
-
00:57
-
00:54
-
00:47
- 15 декабря 2022
-
23:54
-
23:48
-
22:48
-
21:47
-
21:41
-
20:51
-
19:56
-
19:52
-
18:51
-
18:48
-
17:28
-
17:24
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
15:39
-
15:33
-
15:03
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:38
-
12:58
-
12:32
-
12:26
Партнерский контент