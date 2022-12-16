Бывший пилот Формулы-1 высказался о перспективах Мика Шумахера в «Мерседесе»
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в «Мерседесе», куда он перешёл в качестве резервного пилота.
«Хорошим примером является Ник де Врис, который в этом году был резервным пилотом в «Мерседесе». Думаю, благодаря своему стилю и подходу Мик очень быстро станет популярным в новой команде. Многие увидят, на что он способен, и поймут, что он действительно хороший гонщик. Шумахер — приятный парень, он хорошо воспитан», — приводит слова Штука Motorsport-Total.
Напомним, 15 декабря «Феррари» и Шумахер приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество. В тот же день Мик стал резервным пилотом «Мерседеса».
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