Бывший пилот Формулы-1 высказался о перспективах Мика Шумахера в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в «Мерседесе», куда он перешёл в качестве резервного пилота.



«Хорошим примером является Ник де Врис, который в этом году был резервным пилотом в «Мерседесе». Думаю, благодаря своему стилю и подходу Мик очень быстро станет популярным в новой команде. Многие увидят, на что он способен, и поймут, что он действительно хороший гонщик. Шумахер — приятный парень, он хорошо воспитан», — приводит слова Штука Motorsport-Total.

Напомним, 15 декабря «Феррари» и Шумахер приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество. В тот же день Мик стал резервным пилотом «Мерседеса».

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