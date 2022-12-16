Чемпион СМП Формулы-4 2016 года останется в Формуле-2 на третий сезон

Голландский гонщик Рихард Версхор проведёт ещё один сезон в Формуле-2. Версхор в 2023 году будет выступать в команде «Ван Амерсфорт Рейсинг». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Имя напарника Версхора будет объявлено позднее.
Для Версхора это будет уже третий сезон в Формуле-2. По итогам прошедшего сезона Ричард одержал одну победу и ещё трижды поднимался на подиум. Он закончил чемпионат на 12-й строчке, записав себе в актив 103 очка.
Напомним, чемпионом Формулы-2 по итогам сезона-2022 стал Фелипе Другович, подписавший незадолго до конца сезона контракт резервного пилота с командой Формулы-1 «Астон Мартин».
Сезон-2023 Формулы-2 стартует 4 марта в Бахрейне вместе с сезоном Формулы-1.
Примечательно, что свою карьеру в открытых колёсах Версхор начинал в российской Формуле-4.
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