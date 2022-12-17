Владелец Ford GT случайно установил мировой рекорд скорости

Владелец полигона Johnny Bohmer Proving Ground Джонни Бомер, который служит взлётно-посадочной полосой Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди установил рекорд скорости для серийных автомобилей. Об этом Бомер сообщил в своих социальных сетях.



За рулём Ford GT Бомер смог разогнаться до 500,1 км/ч. Любопытно, что рекорд был установлен случайно — Бомер тестировал блок управления FuelTech FT600 и новый трекшн-контроль. Как сказал сам водитель, он долго не убирал ногу с педали газа, чтобы убедиться в максимальных возможностях системы.

Фото: Из личного архива Johnny Bohmer Proving Ground

Фото: Johnny Bohmer Proving Ground

Примечательно, что эта машина является для Бомера семейным авто — именно на ней он возит своих детей в школу.



Предыдущий рекорд принадлежал гиперкару SSC Tuatara и составлял 474,76 км/ч.