Владелец Ford GT случайно установил мировой рекорд скорости

Владелец полигона Johnny Bohmer Proving Ground Джонни Бомер, который служит взлётно-посадочной полосой Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди установил рекорд скорости для серийных автомобилей. Об этом Бомер сообщил в своих социальных сетях.
За рулём Ford GT Бомер смог разогнаться до 500,1 км/ч. Любопытно, что рекорд был установлен случайно — Бомер тестировал блок управления FuelTech FT600 и новый трекшн-контроль. Как сказал сам водитель, он долго не убирал ногу с педали газа, чтобы убедиться в максимальных возможностях системы.
Фото: Из личного архива Johnny Bohmer Proving Ground
Фото: Johnny Bohmer Proving Ground
Примечательно, что эта машина является для Бомера семейным авто — именно на ней он возит своих детей в школу.
Предыдущий рекорд принадлежал гиперкару SSC Tuatara и составлял 474,76 км/ч.
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