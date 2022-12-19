Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас: приход «Ауди» добавляет команде стабильности и уверенности в будущем

Боттас: приход «Ауди» добавляет команде стабильности и уверенности в будущем
Комментарии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мыслями о будущем переходе команды к работе с «Ауди».

«Все понимают, что приход «Ауди» — возможность для команды добиться большего. Эта возможность добавляет коллективу стабильности и уверенности в будущем. Когда о сделке было объявлено, все начали об этом говорить, после чего пришло понимание, что нужно возвращаться к работе, поскольку всё внимание уходит этому и предстоящему сезонам. В следующем году ничего не изменится, команда останется «Альфа Ромео». По ощущениям, переход к «Ауди» произойдёт нескоро, но все настроены хорошо и с оптимизмом смотрят в будущее», — приводит слова Валттери Боттаса GPFans.

Напомним, «Заубер» прекратит сотрудничество с «Альфа Ромео» после сзеона-2023.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022