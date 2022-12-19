Боттас: приход «Ауди» добавляет команде стабильности и уверенности в будущем

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мыслями о будущем переходе команды к работе с «Ауди».



«Все понимают, что приход «Ауди» — возможность для команды добиться большего. Эта возможность добавляет коллективу стабильности и уверенности в будущем. Когда о сделке было объявлено, все начали об этом говорить, после чего пришло понимание, что нужно возвращаться к работе, поскольку всё внимание уходит этому и предстоящему сезонам. В следующем году ничего не изменится, команда останется «Альфа Ромео». По ощущениям, переход к «Ауди» произойдёт нескоро, но все настроены хорошо и с оптимизмом смотрят в будущее», — приводит слова Валттери Боттаса GPFans.

Напомним, «Заубер» прекратит сотрудничество с «Альфа Ромео» после сзеона-2023.