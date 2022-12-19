Окон: я могу быть сильнее всех пилотов Формулы-1, за исключением Боттаса

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своей физической форме.



«Нужно всегда быть уверенным в себе и своих силах. Физически я могу быть сильнее почти всех гонщиков Формулы-1, кроме разве что Валттери Боттаса, который выглядит как атлет из Ironman. Но мне хватает физической силы. Из-за роста это не так видно, но у меня нет проблем с этим, я в отличной форме.



В этом году рабочий процесс тренировок изменился из-за адаптации к новым машинам, но я всё равно много работал в зале. Ещё зимой мы хотели организовать тренировочный лагерь на Пиренеях, но планы поменялись, так что я буду работать в Анси, ближе к своему дому. В теории уже в ходе сезона я могу устраивать небольшие тренировочные лагеря непосредственно в промежутке между гонками. Сейчас я чуть прибавил в весе относительно прошлого года, но это мышечная масса. С точки зрения сил и выносливости я стал чувствовать себя гораздо лучше», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.

Новость по теме Пилот Формулы-1 Эстебан Окон прокомментировал поражение Франции в финале ЧМ