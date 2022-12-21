Россиянка Блохина проехала на уровне участниц W Series на тестах Ф-4 в Валенсии

Российская гонщица Виктория Блохина продолжает подготовку к предстоящему в январе и феврале зимнему сезону Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов и провела ещё одну серию тестов автомобиля. Заезды проходили на Автодроме имени Рикардо Тормо в Валенсии — трассе, принимающей множество молодёжных чемпионатов и хорошо знакомой многим пилотам, Однако для Блохиной это было первое знакомство с треком.



Тем не менее Виктория быстро почувствовала уверенность на незнакомой трассе и лишь считаные доли секунды уступила более опытным гонщицам Марте Гарсии и Нерее Марти, хорошо известным по женскому первенству W Series и превосходно знакомым с трассой. Все трое работали в составе одной команды, и быстрейшей в ней стала Марти, Гарсия уступила ей 0,01 секунды, а Блохина — 0,04.



В общей сложности заезды продолжались два дня. Солнечная погода позволила выполнить всю намеченную программу и подготовиться к стартующему 13 января первому этапу первенства Формулы-4 ОАЭ. Он пройдёт на «Дубай Автодроме», с которым Блохина знакома по предыдущему сезону. Затем участников ждут два этапа на автодроме «Кувейт Мотор Таун», ещё один уикенд на «Дубай Автодроме» и финал на трассе «Яс Марина», на которой в ноябре Виктория финишировала на шестом месте в рамках Трофея Ф-4.



Календарь Ф-4 ОАЭ 2023 года:

13–14 января — «Дубай Автодром»;

27–28 января — «Кувейт Мотор Таун»;

23–3 февраля — «Кувейт Мотор Таун»;

11–12 февраля — «Дубай Автодром»;

18–19 февраля — «Яс Марина».

Фото: Пресс-служба гоночной команды Xcel Motorsport