Штайнер: Хюлькенбергу не везло оказаться в нужной команде в нужное время

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новичке команды Нико Хюлькенберге.



«Нико всегда был быстр, просто ему не везло оказаться в той команде и в то время, но он всё равно хорошо себя показывал. При этом мы не говорим о совсем дерьмовых командах. Ему просто не повезло оказаться в одной из трёх топ-команд, когда они таковыми являлись, поскольку раньше ситуация в пелотоне менялась чаще. Так что он никогда не получал возможности показать, насколько он хорош на самом деле. Но его все высоко ценят.



Он возвращается в Формулу-1, и стоит подождать и посмотреть, как долго мы сможем поддерживать его мотивацию. Это наша задача. Дело в его опыте выступлений за другие команды из середины пелотона», — приводит слова Штайнера GPFans.