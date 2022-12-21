Штайнер: Хюлькенбергу не везло оказаться в нужной команде в нужное время
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новичке команды Нико Хюлькенберге.
«Нико всегда был быстр, просто ему не везло оказаться в той команде и в то время, но он всё равно хорошо себя показывал. При этом мы не говорим о совсем дерьмовых командах. Ему просто не повезло оказаться в одной из трёх топ-команд, когда они таковыми являлись, поскольку раньше ситуация в пелотоне менялась чаще. Так что он никогда не получал возможности показать, насколько он хорош на самом деле. Но его все высоко ценят.
Он возвращается в Формулу-1, и стоит подождать и посмотреть, как долго мы сможем поддерживать его мотивацию. Это наша задача. Дело в его опыте выступлений за другие команды из середины пелотона», — приводит слова Штайнера GPFans.
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