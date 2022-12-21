«Ред Булл» проведёт демонстрационные заезды в Австралии на трассе «12 часов Батхёрста»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт демонстрационные заезды во время уикенда гонки «12 часов Батхёрста» на машине RB7 2011 года, сообщает Motorsport.



Пока неизвестно, кто именно сядет за руль автомобиля, но ожидается, что доверить это могут австралийскому резервисту команды Даниэлю Риккардо. Напомним, гонка «12 часов Батхёрста» проходит в Австралии, на трассе «Маунт Панорама».



Это будет не первый случай, когда машины Формулы-1 выйдут на эту трассу — ранее свои демонстрационные заезды здесь проводила команда «Макларен», а Дженсону Баттону принадлежит неофициальный рекорд круга — 1:48.8, который он установил в 2011 году.



«12 часов Батхёрста» пройдёт с 3 по 5 февраля 2023 года. Среди участников популярного заезда заявлен экипаж с участием легендарного мотогонщика Валентино Росси.