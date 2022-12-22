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Хюлькенберг ответил на вопрос о целях на сезон-2023

Хюлькенберг ответил на вопрос о целях на сезон-2023
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о целях на новый сезон Формулы-1. Пилот вернулся в главную гоночную серию после трёхлетнего перерыва.

«Я считаю, что нужно оценивать свои шансы реалистичнее и сопоставлять их с мечтами. Моя цель на следующий сезон заключается в том, чтобы просто выжимать максимум из каждой ситуации, каждой гонки. Разумеется, многое будет зависеть от того, какую мы получим машину в новом году, но обстоятельства могут сложиться в нашу пользу, и необходимо выжимать максимум в такой день. Надо максимизировать результаты в каждый уикенд», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

В новом сезоне Формулы-1 Нико Хюлькенберг заменит в «Хаасе» Мика Шумахера, с которым было принято решение не продлевать контракт.

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