Валентино Росси стал заводским гонщиком «БМВ» в GT World Challenge Europe
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Девятикратный чемпион MotoGP Валентино Росси стал заводским гонщиком команды «БМВ» в чемпионате GT World Challenge Europe.
В прошлом сезоне Росси выступал в этой серии в составе команды WRT на машине «Ауди». В следующем сезоне коллектив WRT будет использовать машины «БМВ», а Валентино станет заводским пилотом немецкой марки.
В 2023 году России выступит не только в чемпионате GT World Challenge Europe, но и стартует в «24 часах Дубая» и «12 часах Батёрста» в январе.
Ранее сообщалось, что Росси может выступить в заезде «24 часа Ле-Мана» в классе гиперкаров в «БМВ». Ожидается, что Росси планирует добиться повышения и принять участие в гонках на выносливость, в том числе и в «24 часах Ле-Мана».
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