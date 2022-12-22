Хорнер сообщил, что Риккардо будет резервным пилотом «Ред Булл» на нескольких Гран-при
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о задачах третьего пилота команды Даниэля Риккардо в 2023 году.
«Даниэль будет присутствовать на нескольких Гран-при, и очевидно, что на этих этапах он будет выполнять роль резервного пилота „Ред Булл“. Думаю, Даниэль поучаствует и в шинных тестах, чтобы помочь нам в выполнении программы работы с «Пирелли», которая распределена между командами. Он будет работать на симуляторе.
Помимо этого у нас запланирована масса коммерческих мероприятий, которые нам требуется проводить с нашими многочисленными спонсорами и партнёрами. Особенно, учитывая расширение активности в США, где пройдёт сразу три гонки в 2023 году. Так что задач у Риккардо будет много», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.
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