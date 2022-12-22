Алонсо: я бы не остался в Формуле-1, если бы не верил в возможность выиграть третий титул
Поделиться
Двукратный чемпион Формулы-1, новобранец «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своих шансах выиграть третий титул.
«Я бы не оставался в Формуле-1, если бы считал, что у меня нет шансов выиграть третий титул. Я не знаю, какая у этого вероятность. Может быть, один процент, а может десять, но я выступаю только потому что у меня есть этот шанс. Сократить нынешнее отставание от лидеров, которое есть у „Астон Мартин“, будет невозможно в 2023 году, но нам нужно заложить фундамент на будущее, работать лучше, чем наши конкуренты.
Конкуренция в Формуле-1 запредельна, так что, чтобы выиграть титул, нужно сделать что-то особенное. Я со своей стороны готов это сделать и жду того же от команды», — приводит слова Алонсо GPFans.
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
21:55
-
21:50
-
20:48
-
20:10
-
19:56
-
18:59
-
18:47
-
17:21
-
17:12
-
16:19
-
15:26
-
15:00
-
14:20
-
13:24
-
12:14
-
11:08
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
00:13
- 21 декабря 2022
-
23:58
-
22:55
-
22:50
-
21:59
-
21:48
-
20:55
-
19:56
-
19:01
-
18:57
-
17:38
-
17:31
-
16:33
-
15:48
-
14:58
-
14:51
Партнерский контент