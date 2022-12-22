Алонсо: я бы не остался в Формуле-1, если бы не верил в возможность выиграть третий титул

Двукратный чемпион Формулы-1, новобранец «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своих шансах выиграть третий титул.



«Я бы не оставался в Формуле-1, если бы считал, что у меня нет шансов выиграть третий титул. Я не знаю, какая у этого вероятность. Может быть, один процент, а может десять, но я выступаю только потому что у меня есть этот шанс. Сократить нынешнее отставание от лидеров, которое есть у „Астон Мартин“, будет невозможно в 2023 году, но нам нужно заложить фундамент на будущее, работать лучше, чем наши конкуренты.



Конкуренция в Формуле-1 запредельна, так что, чтобы выиграть титул, нужно сделать что-то особенное. Я со своей стороны готов это сделать и жду того же от команды», — приводит слова Алонсо GPFans.