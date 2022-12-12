Переход двукратного чемпиона Ф-1 обречён на провал. Бессмысленная прощальная гастроль

Глупый сезон 2022 года в Формуле-1 прошёл бы достаточно спокойно, если бы как гром среди ясного неба в самом начале августа не произошла сенсация — Фернандо Алонсо принял решение покинуть родной «Альпин» и отправиться покорять «Астон Мартин». О причинах ухода из «Альпин» уже было сказано многое. Пожалуй, стоит лишь повториться — это не случайное событие, за ним кроется что-то большее, чем просто «хотелки» Алонсо. Но давайте попробуем оценить это решение с другой точки зрения: а есть ли смысл в этом переходе для самого Фернандо, который, несмотря на свой возраст, по-прежнему достаточно амбициозен и голоден до результатов?

Причины перехода

Что на первый, что на второй взгляд смысла в этом переходе не видно от слова «совсем». Да, «Астон Мартин» прибавил в концовке сезона-2022 и в следующем году наверняка продолжит прогрессировать. Во многом положительно на этом сказалась вторая версия машины «зелёных», представленная в Барселоне — к концу года коллектив наконец-то начал разбираться в том, как работает эта копия «Ред Булл».

Однако продемонстрированный прогресс явно будет недостаточным, чтобы показывать действительно достойные результаты. Скажем честно: максимум «Астон Мартин» в ближайшие годы заключается в стабильных очках, не более того. Но разве в «Альпин» у Алонсо были бы худшие результаты? Совершенно точно нет, не случайно же французская команда последние годы стабильно входит в топ-5 по итогам чемпионата.

Причина ухода Алонсо кроется в другом: почему-то ему попросту перестало быть комфортно в «Альпин». В чём конкретно? Сказать пока сложно. Варианты разнятся от напоминаний Фернандо про его возраст в момент, когда он просил длительный контракт, до того, что во французском королевстве не всё так гладко и оно находится на грани развала.

А есть ли перспективы?

Так каковы же перспективы Фернандо в составе команды Лоуренса Стролла? Можно подумать: раз речь об Алонсо, то он сможет выстроить команду вокруг себя и добиться успеха в этом своём путешествии. Но против этого играет сразу несколько факторов.

Во-первых — все мы помним, как в 2010 году Михаэль Шумахер пошёл в «Мерседес» выстраивать чемпионский коллектив. И немцу это удалось, пусть плодов от этого строительства он сам не получил. У Алонсо перспективы в этом вопросе несколько хуже, поскольку рядом с ним нет такого помощника и друга, как Росс Браун.

Во-вторых — при всём уважении к Фернандо, он не похож на человека, способного выстроить вокруг себя чемпионский коллектив. Да, команды, которые он покидает, спустя какое-то время прибавляют в вопросе результатов, но это скорее связано с фантастическим «везением» испанца, нежели с его способностями тайного управленца.

Фернандо — невероятно талантливый и быстрый гонщик, не подверженный влиянию времени. Однако, вспоминая его опыт выступлений в «Феррари», «Макларене» и «Альпин», складывается ощущение, что показывать невероятные результаты на дистанции испанец способен только в «тепличных» условиях. Причём как в вопросе напарника, так и с точки зрения лояльности руководства. Однако в «Астон Мартин» у него явно таковых не будет, когда у тебя в напарниках сын владельца.

Кроме того, все мы знаем дерзкий нрав Алонсо, не прощающего ошибок своей команде и зачастую выливающего своё недовольство в СМИ. А ошибок в «Астон Мартин» его ждёт множество — чего только стоят страдания Себастьяна Феттеля на последней гонке в карьере, да и в целом «зелёные» не производят впечатление коллектива, который способен наладить свою работу с качеством швейцарских хронометров.

Двукратному чемпиону осталось недолго в пелотоне

Не стоит забывать и о факторе возраста Алонсо. Да, как мы уже говорили, Фернандо не особо подвластен времени и в свои 40+ способен дать фору многим молодым гонщикам. Однако его мотивация на фоне приближающейся пенсии может уйти также внезапно, как внезапно она у него осталасьдо сих пор. Ну а отсутствие желаемых результатов только ускорит этот процесс.



Один раз Фернандо уже устал от Формулы-1 на фоне GP2 engine и полного провала от возвращения в «Макларен», однако смог найти в себе силы вернуться. Переход же в «Астон Мартин», вероятно, станет концом карьеры испанца. Он отработает свой контракт и, возможно, первый из двух опционов, однако уже в сезоне-2025 пелотон лишится ещё одного чемпиона мира. Ну а, учитывая везение Алонсо, после этого Стролл должен побороться за титул. Но это неточно.