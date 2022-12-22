В «Мерседесе» впервые завели мотор на машине 2023 года

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W14, который команда будет использовать в 2023 году.



«Первые слова W14. Запускаем нашу машину на 2023 год», — подписали видеоролик в пресс-службе немецкой команды.

Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл титул досрочно, на Гран-при Японии.



Кубок конструкторов по итогам сезона-2022 достался команде «Ред Булл». «Мерседес» по итогам сезона стал третьим в командном зачёте.



Ранее стали известны первые даты презентаций новых машин — «Астон Мартин» представит болид на 2023 год 13 февраля, «Феррари» — 14 февраля.