В «Мерседесе» впервые завели мотор на машине 2023 года
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Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W14, который команда будет использовать в 2023 году.
«Первые слова W14. Запускаем нашу машину на 2023 год», — подписали видеоролик в пресс-службе немецкой команды.
Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл титул досрочно, на Гран-при Японии.
Кубок конструкторов по итогам сезона-2022 достался команде «Ред Булл». «Мерседес» по итогам сезона стал третьим в командном зачёте.
Ранее стали известны первые даты презентаций новых машин — «Астон Мартин» представит болид на 2023 год 13 февраля, «Феррари» — 14 февраля.
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