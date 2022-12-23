В «Андретти» хотели бы видеть Алонсо и Херту в своей команде в Формуле-1

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти высказался об идеальном составе команды «Андретти» в Формуле-1.



«Опыт Алонсо оказал бы нам огромную помощь. Так что мы изучим такую возможность. Думаю, Фернандо не собирается заканчивать карьеру и хочет продолжать гоняться. И он по-прежнему в отличной форме.



Ещё один пилот, которого мы бы точно пригласили к себе с вероятностью в 99 процентов – это Колтон Херта. Но ему нужен опытный напарник. Такой состав пилотов сделал бы команду полноценной. Сейчас мы обсуждаем эти планы. Главная цель — заполучить опытного гонщика к молодому таланту и при этом иметь одного американца в составе», — приводит слова Марио Андретти PlanetF1.



В настоящий момент сын Марио, Майкл Андретти, пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.