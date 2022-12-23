Никита Мазепин показал фото с тренировки

Бывший гонщик Формулы-1, россиянин Никита Мазепин, разместил новую фотографию в своих социальных сетях. На фото Мазепин показал тренировочный процесс.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Ранее стало известно, что Мазепин может дебютировать в Азиатской серии Ле-Ман в 2023 году. Сообщалось, что Мазепин представит команду 99 Racing. Напарниками россиянина станут чемпион Американской серии Ле-Ман 2022 года в классе GT британец Бен Барникот, а также испанец Феликс Портейро. Первая гонка пройдёт с 11 по 12 февраля в Дубае, вторая – с 18 по 19 февраля в Абу-Даби.



Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом последнего сезона американский коллектив расторг контракт с россиянином, заменив его на датчанина Кевина Магнуссена.



Ранее в интервью Мазепин сообщил, что планирует вернуться в автоспорт в 2023 году и выступить за пределами России. При этом пилот подчеркнул, что не будет соревноваться в ралли-рейдах.