Окон назвал трёх легенд спорта, с которыми он хотел бы провести ужин

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о том, с кем бы из спортсменов он хотел бы поужинать, а также о любимом повороте на трассах Формулы-1.

«Если бы у меня была возможность пообщаться с любым человеком, вне зависимости, здравствующим ныне или уже ушедшим в мир иной, кого бы я выбрал? Пожалуй, это были бы Усэйн Болт, Айртон Сенна и Михаэль Шумахер.

Любимый поворот в Формуле-1? Первый сектор Сузуки. Там много поворотов, но это мой любимый сектор во всём календаре. А также связка с шестого по девятый поворот на трассе в Будапеште. И то и другое – это шиканы», — приводит слова Окона пресс-служба команды.

В минувшем сезоне Окон набрал 92 очка и занял восьмое место в общем зачёте пилотов.

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели: