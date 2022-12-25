Майкл Маси: первое время не обсуждал Гран-при Абу-Даби — 2021 даже с семьёй
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Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси признался, что тяжело пережил скандал после Гран-при Абу-Даби в конце сезона-2021.
«Первое время я вообще ни с кем не хотел говорить — ни с семьёй, ни с друзьями. Просто не было никакого желания, мне хотелось побыть одному и замкнуться в себе. Это было для меня очень непростое время. В конце концов я всё же обсудил то, что произошло, с самыми близкими людьми, но и это был очень короткий разговор. Я был подавлен психологически, но в итоге эта ситуация сделала меня сильнее», — приводит слова Маси Daily Telegraph.
После неоднозначного решения Майкла Маси в конце сезона-2021 он был отстранён от должности гоночного директора, а летом 2022 года окончательно покинул ФИА.
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