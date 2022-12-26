Мик Шумахер: никто не был полноценно готов к Формуле-1 после двух лет

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер высказал мнение, что со временем у него получится стать топовым гонщиком Формулы-1. В следующем сезоне Мик будет выступать в «Мерседесе». В немецкую команду он перешёл в качестве резервного пилота. Прошлый и позапрошлый сезон он провёл в «Хаасе».



«Никто не был полноценно готов к Формуле-1 после двух лет. Мне ещё многому предстоит научиться. Я намерен показать, что, как только соберу всё воедино, что я уже демонстрировал в юниорских категориях, смогу стать топовым пилотом и в Формуле-1. Да, у меня получалось не всё, но уверен, что приду к этому», — приводит слова Шумахера The Checkered Flag.

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