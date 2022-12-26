«Он покойник». Стюарт рассказал о самой жуткой, по его мнению, аварии в сезоне-2022

Трёхкратный чемпион Формулы-1 шотландец Джеки Стюарт рассказал об аварии в сезоне-2022, которая заставила его задуматься о безопасности в современной Формуле-1. Речь идёт об аварии пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на Гран-при Великобритании.
«Я смотрел это дома с Хелен, моей женой, и сказал: «Он покойник». Он просто не мог быть жив. А в следующую минуту он выбрался из болида и прошёл с места аварии на своих двоих. Это замечательно. В наши дни происходили аварии, пожары, никто не мог добраться до гонщика, но гонку никогда не останавливали», — приводит слова Джеки Стюарта Daily Express.
Напомним, авария произошла на самом старте гонки. Помимо Расселла и Чжоу, в неё попали Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин») и Алекс Албон («Уильямс»). После аварии был вывешен красный флаг. В наиболее тяжёлом положении оказался Чжоу, болид которого перевернулся после контакта с Расселлом.
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