Президент ФИА рассказал, как он налаживал контакт с пилотами Формулы-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал о своих отношениях с пилотами Формулы-1.

«Я был гонщиком, поэтому знаю, что иногда наступает разочарование. Я 20 лет был раллийным гонщиком, у меня были проблемы со стюардами, я был свидетелем аварий и этапов, когда некоторые шли против меня, и, конечно, бывают моменты, когда ты теряешь самообладание. Я могу понять разочарование со стороны гонщиков, поскольку когда-то я был на их месте.



Отношения с гонщиками отличные. У них всегда есть возможность мне позвонить, у меня также есть их номера. Помните эпизод с Гасли и трактором на Гран-при Японии? Он позвонил сразу после инцидента, и я был единственным, кто извинился.

Я провёл встречу с Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, а также со многими гонщиками, даже с Джорджем Расселлом, и все отзывы были посвящены тому, что гонщикам нужно от стюардов и где есть проблемы. Если не посоветоваться с ними, мы не достигнем того уровня, на котором хотели бы быть. Гонщики также ускоряют процесс для нас. Они облегчают и сглаживают нашу работу по достижению взаимопонимания», — приводит слова бен Сулайема Racingnews365.

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