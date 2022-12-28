Ферстаппен объяснил, почему в начале сезона-2022 болид «Ред Булл» плохо подходил ему

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о работе команды над машиной в 2022 году.
«После этапа в Монако мы обсудили, что мне нужно от машины. В начале сезона болид не особо мне подходил, но это произошло в том числе из-за того, что у нас не всё было хорошо с весом машины. Чем больше бы избавлялись от лишнего веса, тем конкурентоспособнее оказывалась машина. И она стала нравиться мне больше и постепенно все лучше подходила моему стилю пилотажа. Это помогло.
Я просто сказал команде, что нам необходимо чуть больше сосредоточиться на том, что нам нужно от болида, избавиться от лишнего веса. Мне была нужна сильная передняя ось, и над этим нужно было поработать», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.
Ферстаппен в сезоне-2022 одержал 17 побед и стал двукратным чемпионом мира. Команда «Ред Булл» в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов.
- 28 декабря 2022
-
20:50
-
20:46
-
20:02
-
19:58
-
18:54
-
17:52
-
17:38
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06
-
11:53
-
11:52
-
11:15
-
10:37
-
10:12
-
09:49
-
00:26
- 27 декабря 2022
-
23:28
-
22:51
-
22:19
-
21:34
-
20:23
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:35