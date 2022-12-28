Ферстаппен объяснил, почему в начале сезона-2022 болид «Ред Булл» плохо подходил ему

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о работе команды над машиной в 2022 году.



«После этапа в Монако мы обсудили, что мне нужно от машины. В начале сезона болид не особо мне подходил, но это произошло в том числе из-за того, что у нас не всё было хорошо с весом машины. Чем больше бы избавлялись от лишнего веса, тем конкурентоспособнее оказывалась машина. И она стала нравиться мне больше и постепенно все лучше подходила моему стилю пилотажа. Это помогло.



Я просто сказал команде, что нам необходимо чуть больше сосредоточиться на том, что нам нужно от болида, избавиться от лишнего веса. Мне была нужна сильная передняя ось, и над этим нужно было поработать», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.



Ферстаппен в сезоне-2022 одержал 17 побед и стал двукратным чемпионом мира. Команда «Ред Булл» в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов.