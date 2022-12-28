Грожан: Ферстаппен провёл сезон на 99 процентов идеально

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан оценил выступления Макса Ферстаппена в сезоне-2022.
«Если говорить честно, то я считаю Макса одним из лучших гонщиков, среди тех, кого я вообще когда-либо видел в Формуле-1. Он провёл сезон идеально на 99 процентов. Один недостающий процент приходится на Бразилию, где Макс был неправ.
В остальном мне нечего добавить. Он был лучшим и в квалификациях, и в гонках. Даже после разворота в Венгрии он всё равно выиграл гонку. Когда вы двигаетесь вот так, вы всё делаете правильно, ничего не может вакс остановить, так что это было просто потрясающе. Единственная небольшая ошибка была в Бразилии, когда он не захотел пропускать Серхио», — приводит слова Грожана Motor Sport Magazine.
Ферстаппен в сезоне-2022 одержал 17 побед и стал двукратным чемпионом мира. Команда «Ред Булл» в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов.
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