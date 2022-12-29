Окон: не думаю, что Гасли нужна помощь с адаптацией

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» француз Эстебан Окон высказался по поводу своего нового напарника по команде Пьера Гасли.
«Я не думаю, что ему понадобится большая помощь с адаптацией. Пьер очень опытный. Он выступал за разные команды, много ездил на тестах и до этого. Ты всегда проходишь эту кривую обучения, чтобы понять машину, с которой тебе придётся работать.
Команда и я контролируем ситуацию. Опять же, важны обсуждения, как это было с Фернандо Алонсо. Нам сразу же нужно показать скорость, предоставлять команде хорошую обратную связь, чтобы улучшаться.
Я уже опробовал кое-какие детали для машины 2023 года, и это было очень обнадеживающе, невероятно быстро, я бы сказал. Пока это только симуляторы, но ощущения хорошие. Нам нужно продолжать в том же духе, и Пьер будет хорошим подспорьем в этом», — приводит слова Окона Autosport.
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