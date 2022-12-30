Пьетро Фиттипальди — о смерти Пеле: покойся с миром, король
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Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил соболезнования в связи со смертью прославленного соотечественника, футболиста Пеле.
«Покойся с миром, король. Большое спасибо за всё, что ты сделал для Бразилии!» — написал Фиттипальди.
Напомним, Пеле ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Ему было 82 года. Долгое время Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно стало известно, что его состояние заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Заболевание было выявлено у трёхкратного чемпиона мира осенью прошлого года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
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