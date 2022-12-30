Не видели, как играл великий Пеле? Тогда смотрите

Футбольный мир лишился своего Короля — 29 декабря в возрасте 82 лет из жизни ушёл Пеле. Великий бразилец по праву считается одним из лучших (если не лучшим) игроков в истории, но многие болельщики в силу возраста не застали времён, когда он ещё выходил на поле. Есть хорошая новость: это можно частично исправить! Ниже — моменты гениальности Пеле.

Оформлял хет-трик в решающем матче

В 1962 году «Сантос» играл с «Бенфикой» за Межконтинентальный кубок. Пеле в двух матчах забил пять голов, но особенно блеснул в ответной игре, где оформил хет-трик. В итоге трофей достался бразильцам.

Обводил вратарей, не касаясь мяча

В полуфинальном матче чемпионата мира — 1970 между Бразилией и Уругваем Пеле показал, что может обводить соперников, не касаясь мяча. После передачи из глубины он выскочил один на один с вратарём, который решил перехватить мяч и выбежал на линию штрафной. А дальше уникальный трюк: Пеле обежал голкипера с одной стороны, а мяч укатился в другую. Вратарь остался стоять на месте — правда, Бразилия в том моменте не забила. Пеле догнал мяч и пробил рядом с дальней штангой.

Забивал голы-шедевры в финале

Гол в решающем матче чемпионата мира — это уже достижение. Но в 1958 году Пеле сделал это ещё и очень красиво. В игре со Швецией бразилец оттеснил защитника, принял мяч на грудь, перебросил через другого соперника и с лёта вонзил в сетку.

Поражал болельщиков в США в 34 года

В 1974 году футбол в Штатах был не так развит, как сейчас, но Пеле это не остановило. Наигравшись в родном «Сантосе», бразилец уехал покорять новую страну — и приводил в восторг болельщиков «Нью-Йорк Космос» своими финтами и голами.

Устанавливал рекорд чемпионата мира в 17 лет

То, что Пеле гениальный футболист, многие поняли сразу. Ведь за «Сантос» он начал играть уже в 15 лет, а спустя два года разрывал за сборную Бразилии на чемпионате мира. Так, в 1958 году Пеле стал самым молодым автором гола на главном турнире планеты. В 17 лет!

Забивал 1000-й гол в карьере и сводил с ума стадион

О том, сколько Пеле на самом деле забил, до сих пор спорят, да и проверить это как следует просто невозможно. Но в 1969 году мир следил именно за бразильцем. 19 ноября «Сантос» играл с «Васко да Гама» на легендарном стадионе «Маракана». В концовке матча судья назначил пенальти, и Пеле его реализовал.

Болельщики сошли с ума — а вместе с ними и фотокорреспонденты, которые толпой вывалили из-за ворот и окружили легенду, чтобы запечатлеть великий момент. Может, тот гол на самом деле и не был юбилейным, но момент точно того стоил.