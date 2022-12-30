Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Скончался великий футболист Пеле, видео лучших голов, главные моменты карьеры, сборная Бразилии, «Сантос», «Космос»

Не видели, как играл великий Пеле? Тогда смотрите
Михаил Рождественский
Не видели, как играл великий Пеле? Тогда смотрите
Комментарии
Видео главных моментов карьеры Короля футбола.

Футбольный мир лишился своего Короля — 29 декабря в возрасте 82 лет из жизни ушёл Пеле. Великий бразилец по праву считается одним из лучших (если не лучшим) игроков в истории, но многие болельщики в силу возраста не застали времён, когда он ещё выходил на поле. Есть хорошая новость: это можно частично исправить! Ниже — моменты гениальности Пеле.

Мир скорбит по Пеле. Умер Король футбола. LIVE Мир скорбит по Пеле. Умер Король футбола. LIVE

Оформлял хет-трик в решающем матче

В 1962 году «Сантос» играл с «Бенфикой» за Межконтинентальный кубок. Пеле в двух матчах забил пять голов, но особенно блеснул в ответной игре, где оформил хет-трик. В итоге трофей достался бразильцам.

Обводил вратарей, не касаясь мяча

В полуфинальном матче чемпионата мира — 1970 между Бразилией и Уругваем Пеле показал, что может обводить соперников, не касаясь мяча. После передачи из глубины он выскочил один на один с вратарём, который решил перехватить мяч и выбежал на линию штрафной. А дальше уникальный трюк: Пеле обежал голкипера с одной стороны, а мяч укатился в другую. Вратарь остался стоять на месте — правда, Бразилия в том моменте не забила. Пеле догнал мяч и пробил рядом с дальней штангой.

ВИДЕО

Забивал голы-шедевры в финале

Гол в решающем матче чемпионата мира — это уже достижение. Но в 1958 году Пеле сделал это ещё и очень красиво. В игре со Швецией бразилец оттеснил защитника, принял мяч на грудь, перебросил через другого соперника и с лёта вонзил в сетку.

ВИДЕО

Поражал болельщиков в США в 34 года

В 1974 году футбол в Штатах был не так развит, как сейчас, но Пеле это не остановило. Наигравшись в родном «Сантосе», бразилец уехал покорять новую страну — и приводил в восторг болельщиков «Нью-Йорк Космос» своими финтами и голами.

Устанавливал рекорд чемпионата мира в 17 лет

То, что Пеле гениальный футболист, многие поняли сразу. Ведь за «Сантос» он начал играть уже в 15 лет, а спустя два года разрывал за сборную Бразилии на чемпионате мира. Так, в 1958 году Пеле стал самым молодым автором гола на главном турнире планеты. В 17 лет!

ВИДЕО

Забивал 1000-й гол в карьере и сводил с ума стадион

О том, сколько Пеле на самом деле забил, до сих пор спорят, да и проверить это как следует просто невозможно. Но в 1969 году мир следил именно за бразильцем. 19 ноября «Сантос» играл с «Васко да Гама» на легендарном стадионе «Маракана». В концовке матча судья назначил пенальти, и Пеле его реализовал.

Болельщики сошли с ума — а вместе с ними и фотокорреспонденты, которые толпой вывалили из-за ворот и окружили легенду, чтобы запечатлеть великий момент. Может, тот гол на самом деле и не был юбилейным, но момент точно того стоил.

Пеле трясло, когда он забивал 1000-й мяч. История легендарного гола Пеле трясло, когда он забивал 1000-й мяч. История легендарного гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022