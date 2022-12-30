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Штурман Лёба: просили сделать «Дакар» сложнее, и, кажется, организаторам удалось

Штурман Лёба: просили сделать «Дакар» сложнее, и, кажется, организаторам удалось
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Фабьен Луркан, штурман Себастьена Лёба на предстоящем ралли-марафоне «Дакар»-2023 поделился ожиданиями от соревнований.

«Мы просили как-то сделать «Дакар» посложнее, и, кажется, в этом году Давид Кастера сделал его действительно сложным. Особенно это коснётся навигации, более длинные спецучастки, на два дня больше, никакой нейтрализации. Сейчас нам показали презентацию предстоящего чемпионата мира: будет пять этапов, первый из них — это «Дакар», потом Абу-Даби, потом Мексика и Аргентина, завершается он в Марокко. Звучит это очень интересно. Ну а что касается «Дакара», то Себастьен Лёб и я готовы «сражаться» с парнями из «Ауди», с Нассером и многими другими», — приводит слова Луркана телеграм-канал Cross Country Rally.

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